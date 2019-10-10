Каким будет «сувенирный» налог

Владимиро-Суздальский музей-заповедник решил ввести сувенирный сбор за использование изображений объектов учреждения. И это вызвало жаркие споры.«Сувениры made in Vladimir подорожают в разы, а малый бизнес «загнётся»»,- такую тревогу забили владимирские сувенирщики.«Такой результат мы получим в итоге от того, что Вла­ди­ми­ро-Суздальский музей-заповедник (ВСМЗ) ввёл сувенирный сбор, - рассказал Константин из Владимира, который изготавливает магнитики с изображением памятников архитектуры областного центра. - Цены на товары придётся поднимать почти вдвое, так как налог на изображения - не хилый. А кто будет брать магнитик по такой цене? И почему я должен делать немалые отчисления за то, что печатаю на магнитиках снимки тех же Золотых ворот, когда они, всеобщее достояние, стоят на обозрении в центре города «для всех»?»«Золотые» Золотые воротаЕсли говорить проще, то «сувенирный налог», как его прозвали предприниматели региона, подразумевает сбор за коммерческое использование изображений памятников, которые находятся в ведении ВСМЗ, в том числе таких культовых объектов, как Золотые ворота, Успенский собор, церковь Покрова на Нерли и многих других. Прежде всего, речь идёт о фотографиях памятников на сувенирной продукции. За каждый снимок - отдельный ценник. Стоимость одного изображения для изготовления сувенирной продукции - 10 -12 тысяч рублей в год. И чем больше тираж сувениров, тем выше цена за использование его изображения.В музее поясняют, что это - работа по защите законных прав и интересов музея, а не попытка обогатиться. Изготовители сувенирной и печатной продукции, уверены в учреждении культуры, обязаны обращаться в музеи за разрешением использовать изображения музейных объектов, так как они используют их для заработка. С оговоркой: не будут платить сбор художники и фотографы, проводящие свадебные и другие фотосессии и видеосъёмки, пусть и делают это за деньги. Бесплатно можно сфотографироваться и на фоне экстерьеров музейных объектов, в том числе, расположенных на отрытых территориях (речь идёт о Золотых воротах, Дмитриевском соборе, Музее «Старый Владимир» и др.) в некоммерческих целях. Не потребуют платить и тех, кто разместил такие фотографии в социальных сетях на личных страницах, и также за размещение фотографий блогерами на открытых интернет-платформах (опять же, не с целью разбогатеть).Кто против?Владимирские бизнесмены, узнав о нововведении, написали открытое письмо в адрес ВСМЗ, в котором потребовали отменить «сувенирный налог», назвав его «противозаконными платежами». Мол, объекты - достояние общественности. Даже выпустили серию сувениров, на которых музейные объекты закрыты чёрным квадратом в знак протеста.Урегулировать конфликт попытались областные власти. Чтобы наладить диалог, даже создали рабочую группу при департаменте развития предпринимательства. В итоге договориться всё же удалось, но на условиях компромисса. Музей готов уменьшить сумму, которую сувенирщикам всё же придется платить.Однако предприниматели всё равно остались недовольны, сделав акцент на том, что вводить платёж за изображения памятников культуры - право музеев, а не прямая обязанность.