В Павловском Посаде полицейские обнаружили подпольный игровой клуб. Игорное заведение находилось в подвале гаража рядом с частным домом. В пресс-службе областного главка МВД рассказали, ..

В Павловском Посаде полицейские обнаружили подпольный игровой клуб. Игорное заведение находилось в подвале гаража рядом с частным домом.В пресс-службе областного главка МВД рассказали, что клуб не имел вывесок и работал преимущественно в ночное время. "В ходе осмотра помещения полицейскими обнаружено и изъято 34 игровых аппарата, черновые записи и другие предметы", – говорится в сообщении.Игорное заведение было ликвидировано. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают организаторов незаконной деятельности, передает .