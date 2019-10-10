В поселке под Тюменью учитель раздал на уроке школьникам оплеухи за то, что они плохо себя вели. Один из подростков снял происходящее на видео, а другой рассказал о случившемся ..

В поселке под Тюменью учитель раздал на уроке школьникам оплеухи за то, что они плохо себя вели. Один из подростков снял происходящее на видео, а другой рассказал о случившемся родителям.Они потребовали уволить педагога. В итоге учителя уволили. Такое решение приняло местное управление образования, пишет "телеграм"-канал "Baza".