Историк моды Александр Васильев прокомментировал стиль одежды популярной певицы Наташи Королевой. Эксперт убежден, что своими образами артистка пытается выглядеть моложе.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-10-2019-pozdnyak-metatsya-molodyashhuyusya-korolevu-prizvali-ostanovitsya.html" target="_blank">Поздняк метаться: молодящуюся Королеву призвали остановиться</a> - Историк моды Александр Васильев прокомментировал стиль одежды популярной певицы Наташи Королевой. Эксперт убежден, что своими образами артистка пытается выглядеть моложе.
[url=https://33live.ru/novosti/10-10-2019-pozdnyak-metatsya-molodyashhuyusya-korolevu-prizvali-ostanovitsya.html]Поздняк метаться: молодящуюся Королеву призвали остановиться[/url] - Историк моды Александр Васильев прокомментировал стиль одежды популярной певицы Наташи Королевой. Эксперт убежден, что своими образами артистка пытается выглядеть моложе.