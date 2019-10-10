Награды гимнасту Кириллу Прокопьеву Ангелине Шкатовой (художественная гимнастика) вручили в Нижнем Новгороде, на международном форуме «Россия - спортивная держава»

Президент России Владимир Путин объявил благодарность «За заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения» спортсменам, занявшим первые места на XXX Всемирной летней универсиаде 2019 года Неаполе.В числе 38 фамилий, указанных в официальном распоряжении главы государства о поощрении (№ 325-рп от 1 октября 2019 года) есть два владимирских спортсмена: гимнаст Кирилл Прокопьев и гимнастка - «художница» Ангелина Шкатова.Прокопьев на соревнованиях по спортивной гимнастике, проходивших в Неаполе с 3 по 7 июля, завоевал золотую медаль в вольных упражнениях, а также «бронзу» в командном многоборье. У Шкатовой сразу три золотые награды: в групповом многоборье, в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав и в групповых упражнениях с пятью мячами. Соревнования по художественной гимнастике проходили с 11 по 13 июля.Торжественное вручение Благодарностей состоялось в рамках двухдневного международного форума «Россия – спортивная держава», который стартовал 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде. Награды вручили министр спорта России Павел Колобков, заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец и помощник президента России Игорь Левитин. Сообщает Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области