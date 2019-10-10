Примадонну отечественной эстрады заметили в компании
неизвестного мужчины. Незнакомец сопровождал Аллу Пугачеву во время шопинга.
Примадонну отечественной эстрады заметили в компании
неизвестного мужчины. Незнакомец сопровождал Аллу Пугачеву во время шопинга.
Вокалистка зашла в мебельный магазин. Появление звезды
российской сцены не осталось незамеченным. К Алле Пугачевой устремились сотрудники
и покупатели торгового центра. Обыватели просили у звезды автографы и совместные фото.
Алла Пугачева никому не отказала, с каждым сделала селфи.
Примадонна казалась дружелюбной, назойливость фанатов ее не раздражала.
"Давайте телефон, будем фоткаться", – цитируют теперь
знаменитость очевидцы.
Отметим, что в мебельный отдел вокалистка пришла не одна, а
в компании мужчины приятной наружности. В суматохе на сопровождающего никто не обратил внимания, однако он случайно попал в кадр, когда
поклонница пыталась запечатлеть Примадонну.
Напомним, муж вокалистки юморист Максим Галкин уехал
на гастроли. Накануне, артист рассказал в личном "Инстаграм", что погрузился в
ностальгию по лету. опубликовал архивное видео. На записи он
в черных плавках стоит на борту яхты, демонстрируя прекрасную физическую форму.