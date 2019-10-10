Примадонну отечественной эстрады заметили в компании неизвестного мужчины. Незнакомец сопровождал Аллу Пугачеву во время шопинга.

Примадонну отечественной эстрады заметили в компаниинеизвестного мужчины. Незнакомец сопровождал Аллу Пугачеву во время шопинга.Вокалистка зашла в мебельный магазин. Появление звездыроссийской сцены не осталось незамеченным. К Алле Пугачевой устремились сотрудникии покупатели торгового центра. Обыватели просили у звезды автографы и совместные фото.Алла Пугачева никому не отказала, с каждым сделала селфи.Примадонна казалась дружелюбной, назойливость фанатов ее не раздражала."Давайте телефон, будем фоткаться", – цитируют теперьзнаменитость очевидцы.Отметим, что в мебельный отдел вокалистка пришла не одна, ав компании мужчины приятной наружности. В суматохе на сопровождающего никто не обратил внимания, однако он случайно попал в кадр, когдапоклонница пыталась запечатлеть Примадонну.Напомним, муж вокалистки юморист Максим Галкин уехална гастроли. Накануне, артист рассказал в личном "Инстаграм", что погрузился вностальгию по лету. опубликовал архивное видео. На записи онв черных плавках стоит на борту яхты, демонстрируя прекрасную физическую форму.