Не так давно телеведущий Андрей Малахов позволил себе резко высказывание в адрес кыргызского народа. Позже звезда извинился в эфире своей программы, а теперь приехал на разговор в посольство республики.

Не так давно телеведущий Андрей Малахов позволил себе резко высказывание в адрес кыргызского народа. Позже звезда извинился в эфире своей программы, а теперь приехал на разговор в посольство республики.В пресс-службе ведомства факт явки знаменитости подтвердили. Более того, один из сотрудников, прибывших в Россию с дипломатической миссией, сфотографировался с телеведущим и рассказал о его визите в посольство.Тимур Саралаев разместил публикацию на личной странице в социальной сети "Фейсбук". В кадре он позирует вместе с Малаховым. Мужчина рассказал, что случившийся конфликт стал для звезды отечественных экранов показательным случаем."Малахов признался, что тот скандал был уроком для него. Я в ответсказал, что мы, кыргызы, великодушный народ, и крепко пожал ему руку", – прокомментировал ситуацию дипломат. Об этом издание "Спутник" в Киргизии.В посольстве рассказали, что знаменитый телеведущий прибыл в ведомство в компанииглавы дирекции международных отношений ВГТРК Петром Федоровым. Они приехалина встречу с послом Аликбеком Джекшенкуловым. Отмечается, что в рамках встречи сотрудники телевидения и посол обсудили вопросы сотрудничества.Напомним, что конфликт разгорелся в связи с резким высказыванием Андрея в эфире передачи "Прямой эфир". Тогда широко обсуждалась гибель россиянинаАлександра Маругова и киргиза Исламбек Акбарова. Они разбились во время ДТП. Тогда телеведущий , что последний мог спровоцировать аварию, т.к. в республике, якобы, низкий уровень зарплат. Тогда киргызы высказали возмущение словами знаменитости.