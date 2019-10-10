В 21 веке, когда гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, многие сталкиваются с проблемой ухудшения зрения. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поделился несколькими хайфхаками для борьбы с этим недугом.

В 21 веке, когда гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, многие сталкиваются с проблемой ухудшения зрения. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поделился несколькими хайфхаками для борьбы с этим недугом.По словам представителя подразделения по предотвращению слепоты и глухоты Стюарта Кила, прежде всего, надо начать проводить больше времени вне помещения. Также следует читать на расстоянии как минимум 30 сантиметров от глаз.Эксперт заявил, что очень эффективно помогают сохранить зрение солнечные очки. "Это хороший способ защитить себя от иных глазных патологий. К примеру, от птеригия, когда поверхность роговицы зарастает конъюнктивом. Это связывают с пребыванием на солнце или пылью. Так что ношение солнечных очков может помочь предотвратить такие вещи", – подчеркнул специалист."Обычно человек до последнего момента не знает о признаках, которые привели к ухудшению зрения, в частности, например, при глаукоме или слепоте из-за диабета", – поведал Стюарт.Поэтому особое внимание Кил уделил регулярным осмотрам у офтальмолога. В возрасте старше 50 лет врача стоит посещать раз в два года, а при наличии диабета – раз в год, сообщает .