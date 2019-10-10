Наступившая осень отрицательно сказалась на душевном состоянии Максима Галкина. Она ввела его в ностальгическое настроение, поэтому юморист решил добавить в серые дни немного красок.

Наступившая осень отрицательно сказалась на душевном состоянии Максима Галкина. Она ввела его в ностальгическое настроение, поэтому юморист решил добавить в серые дни немного красок.Шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. На записи он в черных плавках сначала просто стоит на борту яхты, демонстрируя свою прекрасную физическую форму. Потом картинка меняется, и вот Галкин уже плывет кролем, рассекая волны.К слову, видео сделано еще в летнее время года. Тогда звезда отдыхала вместе со свой супругой Аллой Пугачевой и их детьми на берегу Рижского заливав Юрмале.Фолловеров впечатлило то, как выглядит без одежды 43-летний артист. "Вот это мужчина! Алле повезло", "Нифигаси у тебя трусы классные","Апаллон!""Супер пловец!!", "Похудел", "Фигура спортивная", "Здоровичок!", "Красавец", "Ух, какой молодой человек", – писали восторженные поклонники."Максим, вы в одежде такой худенький, и не подумаешь, что вы такой брутал на самом деле!", – заявила обожательница.Но все же некоторые подписчики нашли, к чему придраться. "Плавки маловаты!", "Максим, вы в курсе, что у вас очень плоская попа?", "Не люблю, когда мужчины в таких маленьких плавках-ласточках прям", – критиковали неугомонные злопыхатели.А один комментатор и вовсе решил задеть Галкина за живое, лишний раз напомнив о колоссальной разнице в возрасте между артистом и Пугачевой. Он задал шоумену довольно язвительный вопрос: "Где твоя молодая жена?". Но юморист предпочел оставить это без ответа.