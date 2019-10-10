Самым активным и неравнодушным жителям области - всего 25. Региональное отделение Союза пенсионеров отмечает юбилей.

Самым активным и неравнодушным жителям области - всего 25. Региональное отделение Союза пенсионеров отмечает юбилей. Оно было образовано в декабре 1994-ого. Сегодня в рядах областной организации - около 4 тысяч пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Благодаря региональному отделению «Союза пенсионеров России» реализованы десятки социальных проектов. Один из них - "Улица Победителей". С 2005 года во Владимире учреждена премия «Доброта. Доверие. Достоинство». Её вручают людям старшего поколения. Пенсионеры активно участвуют в общественной, политической и культурной жизни региона. Представителей этой организации с юбилейной датой сегодня поздравил Владимир Киселёв - лидер Заксобрания области и регионального отделения партии "Единая Россия".Владимир Киселв, лидер Законодательного собрания Владимирской области и регионального отделения партии «Единая Россия»: «Вы очень многое делаете для того, чтобы наша страна развивалась. Вы делаете самое главное- вы передаёте свой опыт более молодым поколениям. А опыт, на самом деле, у каждого из вас - бесценный. Каждый из вас - это самородок. Каждый из вас- это целая эпоха развития нашего государства».Мария Платанюк