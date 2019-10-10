Пока дело против Петра Порошенко обрастает новыми эпизодами и подробностями, оппоненты бывшего президента Украины работают над уничтожением его репутации. При этом у многих из них есть чем порадовать соскучившуюся по скандалам публику.

Пока дело против Петра Порошенко обрастает новыми эпизодами и подробностями, оппоненты бывшего президента Украины работают над уничтожением его репутации. При этом у многих из них есть чем порадовать соскучившуюся по скандалам публику.Экс-президент Грузии, ставший губернатором Одесской области и соратником Петра Порошенко, а затем разругавшийся с ним и вынужденный бежать за границу, Михаил Саакашвили решился предать огласке одну из тайн бывшего президента Украины. Целью для своего мощного репутационного удара он избрал тезис о том, что пришедшая после Майдана власть якобы была более открыта, готова к диалогу с народом и к острым вопросам журналистов."Они хотели подражать другим мировым лидерам, но у них не получалось", – цитирует телеканал "" Михаила Саакашвили. Он подчеркнул, что пресс-конференции, которые проходили в здании Администрации президента на Банковой улице в Киеве, были срежиссированы.Михаил Саакашвили даже взялся объяснит технологию постановок. В частности, по его словам, перед каждым мероприятием готовился специальный список, в котором определялось какой именно вопрос можно будет задать Петру Порошенко и кто конкретно может это сделать. Если же кто-то позволял себе "неугодный вопрос", то ему тут же отключали микрофон.Больным местом Петра Порошенко, по словам его оппонента, уже тогда была коррупция. Тех, кто хотел получить от политика ответ по этой теме, просто не подпускали к нему. "Он сам знал, что был вороватым. Поэтому он был очень неубедительным, особенно с иностранцами, когда отвечал на вопросы о коррупции", – цитирует "" Михаила Саакашвили.