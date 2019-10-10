Певица Юлия Савичева довольно часто делится с поклонниками фактами из своей жизни. В этот раз знаменитость рассказала об одном из своих самых больших страхов.

Певица Юлия Савичева довольно часто делится с поклонниками фактами из своей жизни. В этот раз знаменитость рассказала об одном из своих самых больших страхов.Удивительными подробностями звезда отчественной эстрады поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Девушка рассказала, что является инсектофобом и до жути боится пауков и других членистоногих."Так сложилось,что я жутко не переношу все, что касается тараканов, пауков (больших) ивсяких многоножек-сколопендр. При виде этих, так сказать, существ, явпадаю в шок с непреодолимым желанием дезинфицировать все и всех врадиусе километра. (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред.)", – написала девушка.Он поведала историю о том, что однажды муж ей рассказал, будто бы в их уборной завелся паук по имени Игорь. Примечателен тот факт, что супруг Савичевой обычно дает имена только достаточно крупным представителям мира фауны, что и напугало певицу.Девушка рассказала, как просила супруга разрешить вопрос с членистоногим так, чтобы он ни в коем разе не попался певице на глаза. Тем не менее, муж Юлии до сих пор лукавит на вопросы о местонахождении Игоря."На вопрос о пауке он улыбаетсяи отвечает: "Пауки в доме – хорошая примета". Да, хорошая... Если увижуэтого паука, этого Игоря, выселю их обоих. 😤", – подытожила Савичева. В конце она попросила совета у поклонников, как бороться с фобиями и поинтересовалась, какие бытовые страхи есть у них.