Певица Юлия Савичева довольно часто делится с поклонниками фактами из своей жизни. В этот раз знаменитость рассказала об одном из своих самых больших страхов.
Певица Юлия Савичева довольно часто делится с поклонниками фактами из своей жизни. В этот раз знаменитость рассказала об одном из своих самых больших страхов.
Удивительными подробностями звезда отчественной эстрады поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Девушка рассказала, что является инсектофобом и до жути боится пауков и других членистоногих.
"Так сложилось,
что я жутко не переношу все, что касается тараканов, пауков (больших) и
всяких многоножек-сколопендр. При виде этих, так сказать, существ, я
впадаю в шок с непреодолимым желанием дезинфицировать все и всех в
радиусе километра. (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред.)", – написала девушка.
Он поведала историю о том, что однажды муж ей рассказал, будто бы в их уборной завелся паук по имени Игорь. Примечателен тот факт, что супруг Савичевой обычно дает имена только достаточно крупным представителям мира фауны, что и напугало певицу.
Девушка рассказала, как просила супруга разрешить вопрос с членистоногим так, чтобы он ни в коем разе не попался певице на глаза. Тем не менее, муж Юлии до сих пор лукавит на вопросы о местонахождении Игоря.
"На вопрос о пауке он улыбается
и отвечает: "Пауки в доме – хорошая примета". Да, хорошая... Если увижу
этого паука, этого Игоря, выселю их обоих. 😤", – подытожила Савичева. В конце она попросила совета у поклонников, как бороться с фобиями и поинтересовалась, какие бытовые страхи есть у них.