Политолог Иван Мезюхо оценил поведение президента Украины Владимира Зеленского на фоне протестов радикально настроенных националистов, не желающих прекращения гражданской войны. По его словам, политик банально сдался под их напором.

Политолог Иван Мезюхо оценил поведение президента Украины Владимира Зеленского на фоне протестов радикально настроенных националистов, не желающих прекращения гражданской войны. По его словам, политик банально сдался под их напором.Как показывают последние новости Донбасса и Украины, Владимир Зеленский оказался не готов исполнить свое предвыборное обещание и, невзирая ни на какие препятствия, прекратить гражданскую войну в Донецкой и Луганской областях. Причиной этому стали протесты, запущенные не самой многочисленной, но весьма активной частью украинского общества."Фактически украинский президент сдался под натиском радикалов, отмалчивается, не дает ответа на агрессивные заявления со стороны националистов", – цитирует политолога Ивана Мезюхо. Он добавил, что сам факт того, что подобные протесты продолжаются и не разгоняются сотрудниками правоохранительных органов говорит о том, что Владимир Зеленский не до конца контролирует силовой блок."Часть радикалов, выступающих против формулы, подконтрольны министру внутренних дел Арсену Авакову. Из ситуации понятно, что у президента сложились сложные отношения с главой МВД, что говорит о слабости украинского лидера и как президента, так и верховного главнокомандующего", – подчеркнул эксперт.Материал дополняется.