Олимпийский чемпион, почетный житель Владимира трагически погиб 10 октября 2008-го года.

Олимпийский чемпион, почетный житель Владимира трагически погиб 10 октября 2008-го года.На счету Алексея Прокуророва немало золотых медалей за победы на различных дистанциях - он приходил первым на мировых чемпионатах и кубках мира. Владимирский лыжник участвовал в пяти олимпиадах. И дважды - на олимпиаде 98-го года в Нагано и в 2002-м году в Солт-Лейк-Сити нашему земляку доверили нести знамя сборной страны. Прокуророва не стало в 2008-м. Недалеко от автовокзала его сбил автомобиль под управлением нетрезвого водителя. Именем знаменитого лыжника назван сквер в Муроме рядом с домом, где он жил, и школа олимпийского резерва во Владимире .