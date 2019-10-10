Президентский указ: Сергей Глазьев освобожден от обязанностей советника главы российского государства по экономике. Указ подписал Владимир Путин. 1 октября на саммите Евразийского экономического союза Глазьев был утвержден в качестве нового министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Президентский указ: Сергей Глазьев освобожден от обязанностей советника главы российского государства по экономике. Указ подписал Владимир Путин. 1 октября на саммите Евразийского экономического союза Глазьев был утвержден в качестве нового министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил тогда, что Глазьев не сможет совмещать должности советника главы российского государства и министра ЕЭК, напоминает ТАСС.Сергею Глазьеву 58 лет. В начале 1990-х годов он был первым замминистра, а затем и министра внешнеэкономических связей России в правительстве Виктора Черномырдина. Был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов.С 14 августа по 17 октября 1996 года Сергей Глазьев работал начальником управления экономической безопасности аппарата Совета безопасности России. Но после отставки Александра Лебедя с поста секретаря Совбеза также покинул эту организацию.В 2008 году был заместителем генсекретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), а с 2009 по 2012 годы Сергей Глазьев был ответственным секретарем Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.В июне 2012 года Глазьев стал советником президента России. Во время работы в Кремле Глазьев занимался, в частности, вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, жестко критиковал действия правительства и Банка России, призывал Минфин и Центробанк отказаться от вложения средств в доллары и евро, вкладывая ресурсы в развитие собственного производства. Одна из самых известных идей Глазьева – ограничение вывоза капитала из России, ослабление курса рубля для поддержки отечественных производителей, а также запретить закупки импортных товаров за госсчет.Сергей Глазьев родом из Запорожья. Он окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова в 1983 году по специализации "экономическая кибернетика". Аспирантуру он окончил через три года в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР.В 1999 году Глазьев стал профессором экономики, в 2000 году – членом-корреспондентом РАН, а с 2008 года – академиком Российской академии наук.