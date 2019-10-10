В районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка. Пикантности произошедшему придает тот факт, что по обе стороны огня оказались украинские силовики.

В районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка. Пикантности произошедшему придает тот факт, что по обе стороны огня оказались украинские силовики.Нарушение условий перемирия со стороны украинских силовиков стало привычным делом для Донбасса. Однако на этот раз обстоятельства перестрелки заставили обратить на себя внимание. Дело в том, что по обе стороны конфликта оказались служащие Вооруженных сил Украины.Перестрелка произошла утром 10 октября между военнослужащими 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ, сообщили в управлении Народной милиции Донецкой народной республики со ссылкой на данные разведки.Причиной конфликта стал отказ морпехов-радикалов, поддерживающих позиции Петра Порошенко, оставлять позиции. Вынудить выполнить приказ Владимира Зеленского их попытались спецназовцы.Во время перестрелки разведчики ДНР зафиксировали пуск противотанковой управляемой ракеты. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало."Данные факты являются неоспоримыми доказательствами саботирования процесса разведения сил и средств украинскими националистами и их попыток принудить руководство страны к отказу от курса мирного урегулирования конфликта в Донбассе", – цитирует сообщение ДНР.Материал дополняется.