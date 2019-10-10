Светская львица Светлана Бондарчук побывала на свадьбе
футболиста Сергея Семака. Торжество прошло в Италии.
Светская львица Светлана Бондарчук побывала на свадьбе
футболиста Сергея Семака. Торжество прошло в Италии.
О мероприятии экс-супруга режиссера Федора Бондарчука
рассказала в личном "Инстаграм". Тренер "Зенита" устроил пышный праздник по случаю
бракосочетания с возлюбленной Анной.
Как оказалось, Сергей и Анна уже были мужем и женой, но развелись. У них есть общие дети. Паре удалось преодолеть кризис во взаимоотношениях и вернуть
былые чувства.
Для самого главного дня невеста выбрала простое, но
элегантное платье со шлейфом и длинную фату. Жених тоже остановился на классике
– надел черный смокинг.
Спортсмен и его возлюбленная обменялись клятвами на глазах
у своих детей, родственников и друзей. , которая была среди
приглашенных, поделилась отзывом о торжестве.
"Самая красивая, веселая и непафосная свадьба какую можно
было придумать. Невеста прекрасная фея, а жених сказочный принц. Аня и Сережа
прошли большой путь совместной жизни со взлетами и сложными моментами, но они
справились и доказали своим примером, что настоящая любовь пройдет любые
испытания. У ребят восемь детей, и они все радовались за родителей вместе с
близкими друзьями в фантастическом месте в Италии на озере Комо", – написала
светская львица в микроблоге.
Отметим, что на свадьбе была в
сопровождении своего возлюбленного Сергея Харченко, с ним знаменитость
встречается довольно продолжительное время. Возможно, экс-супруга режиссера
тоже вскоре пойдет под венец.