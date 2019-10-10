Светская львица Светлана Бондарчук побывала на свадьбе футболиста Сергея Семака. Торжество прошло в Италии.

Светская львица Светлана Бондарчук побывала на свадьбефутболиста Сергея Семака. Торжество прошло в Италии.О мероприятии экс-супруга режиссера Федора Бондарчукарассказала в личном "Инстаграм". Тренер "Зенита" устроил пышный праздник по случаюбракосочетания с возлюбленной Анной.Как оказалось, Сергей и Анна уже были мужем и женой, но развелись. У них есть общие дети. Паре удалось преодолеть кризис во взаимоотношениях и вернутьбылые чувства.Для самого главного дня невеста выбрала простое, ноэлегантное платье со шлейфом и длинную фату. Жених тоже остановился на классике– надел черный смокинг.Спортсмен и его возлюбленная обменялись клятвами на глазаху своих детей, родственников и друзей. , которая была средиприглашенных, поделилась отзывом о торжестве."Самая красивая, веселая и непафосная свадьба какую можнобыло придумать. Невеста прекрасная фея, а жених сказочный принц. Аня и Сережапрошли большой путь совместной жизни со взлетами и сложными моментами, но онисправились и доказали своим примером, что настоящая любовь пройдет любыеиспытания. У ребят восемь детей, и они все радовались за родителей вместе сблизкими друзьями в фантастическом месте в Италии на озере Комо", – написаласветская львица в микроблоге.Отметим, что на свадьбе была всопровождении своего возлюбленного Сергея Харченко, с ним знаменитостьвстречается довольно продолжительное время. Возможно, экс-супруга режиссератоже вскоре пойдет под венец.