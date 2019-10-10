Кто-то и не знал, какие четвероногие помощники сейчас на службе у полиции, а для кого-то оказалось новостью, что лучшая награда для служебной овчарки - игрушка

Проехать не только в служебном автомобиле, но и на служебном коне смогли школьники Собинского района. Они побывали на экскурсии в батальоне патрульно-постовой службы полиции.Кто-то и не знал, какие четвероногие помощники сейчас на службе у полиции, а для кого-то оказалось новостью, что лучшая награда для служебной овчарки - игрушка. Ребятам показали элементы дрессировки и то, как животные работают - находят имитаторы взрывчатки и наркотики, задерживают преступника. Ребята приехали в батальон не с пустыми руками - они заранее собрали несколько мешков яблок и моркови - угостить лошадей. Многие почувствовали себя настоящими кавалеристами. В музее УВД ребятам рассказали о выдающихся земляках -сотрудниках органов внутренних дел.Татьяна Сидорова, председатель общественного совета при УМВД России Владимирской области: "Столько эмоций получили дети от увиденного в кинологической службе, в конном подразделении, у музее УМВД по Владимирской области. Столько эмоций, что ими заразились и наши сотрудники, и общественность. Мы очень рады, что детям понравилось. И многие из них уже хотят после окончания школы пойти служить в полицию."Даниил Шелудько: "Впечатления хорошие. Мне вообще прям нравится. Я так в будущем рассчитываю стать военным, по военной части разбираться. Ну, или пойти тоже с собаками работать."