Эрика Герцег высказалась об отношениях с продюсером. Она восхищена
супругом Веры Брежневой – Константином Меладзе.
Эрика Герцег высказалась об отношениях с продюсером. Она восхищена
супругом Веры Брежневой – Константином Меладзе.
Первый клип, которые выпустила группа в обновленном
составе, называется "ЛюБоль" (от "любовь" и "боль" – Прим. ред.). Песню написал Константин Меладзе.
Солистки Эрика Герцег, Ульяна Синецкая и Ольга Меганская от нее, да и от
продюсера, в полном восторге.
Очень эмоционально о композиторе отозвалась Эрика. "Для
меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и Бога", – приводит слова
певицы . Девушка рассказала, что очень уважает его и испытывает огромную благодарность за
путевку в мир шоу-бизнеса. Она отметила, что продюсер дает ей возможность
заниматься любимым делом.
В свою очередь Меганская сказала, что хотя Константин Меладзе
и очень серьезный человек, он не против пошутить со своими
подопечными. Ульяна Синецкая поведала, что продюсера сложно
назвать руководителем, для вокалисток "Виа Гры" он скорее творческий наставник.
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