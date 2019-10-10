Эрика Герцег высказалась об отношениях с продюсером. Она восхищена супругом Веры Брежневой – Константином Меладзе.

Эрика Герцег высказалась об отношениях с продюсером. Она восхищенасупругом Веры Брежневой – Константином Меладзе.Первый клип, которые выпустила группа в обновленномсоставе, называется "ЛюБоль" (от "любовь" и "боль" – Прим. ред.). Песню написал Константин Меладзе.Солистки Эрика Герцег, Ульяна Синецкая и Ольга Меганская от нее, да и отпродюсера, в полном восторге.Очень эмоционально о композиторе отозвалась Эрика. "Дляменя Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и Бога", – приводит словапевицы . Девушка рассказала, что очень уважает его и испытывает огромную благодарность запутевку в мир шоу-бизнеса. Она отметила, что продюсер дает ей возможностьзаниматься любимым делом.В свою очередь Меганская сказала, что хотя Константин Меладзеи очень серьезный человек, он не против пошутить со своимиподопечными. Ульяна Синецкая поведала, что продюсера сложноназвать руководителем, для вокалисток "Виа Гры" он скорее творческий наставник.Материал дополняется