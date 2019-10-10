Артистка призналась, что в обычной жизни не любит привлекать к себе внимание. Юлия Высоцкая считает себя интровертом.

Артистка призналась, что в обычной жизни не любит привлекатьк себе внимание. Юлия Высоцкая считает себя интровертом.Супруга режиссера Андрея Кончаловского создала на "Ютуб" собственноешоу "Мне это нравится". В сегодняшнем выпуске звезда прошлась по улочкам Таллина и прогулялась по магазинам, выбирая наряд для важного мероприятия.По словам артистки, вне сцены она предпочитает быть незаметной.Внимание со стороны Юлию напрягает, поэтому она старается избегать чужих глаз."Для меня работа и игра на сцене – немного другое.Согласитесь, странно, когда артистка и публичное лицо заявляет, что она –интроверт?" – рассудила знаменитость.Став старше, поняла, что с собственнымикомплексами надо бороться. Первым шагом к раскрепощению знаменитость считает сменугардероба. Ранее женаАндрея Кончаловского предпочитала простую и практичную одежду, однако ее вкусы поменялись. Артистка считает, что необходимо носить красивые вещи, не оставлять их пылиться в шкафах, в ожидании особого случая."Сейчас вокруг столько красивых вещей! Девчонки, носитеплатья! Красивых вещей много, а жизни мало. Я однажды ехала в поезде и видела,как дедушка-вьетнамец надел две кепки. Я повернулась к своему мужу и сказала –вот увидишь, стану старой бабкой, буду носить по два платья, потому что все неуспела. Чтобы этого ни случилось, нужно наряжаться каждый день", – рассказала