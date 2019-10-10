В четверг сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Шотландии. Накануне встречи главный тренер соперника Стив Кларк встретился с прессой.

В четверг сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Шотландии. Накануне встречи главный тренер соперника Стив Кларк встретился с прессой.Шотландцы с шестью очками занимают предпоследнее, пятое место в группе I и сохраняют лишь теоретические шансы на попадание в финальную стадию. Однако команда приехала в Москву дать бой российской сборной. "Очки нам очень важны. Но важнее показать хорошую игру. Если команда показывает хороший футбол, то за этим последуют и очки", — цитирует Кларка "Спорт-Экспресс"."Мы хотим получить результат. Мы постараемся извлечь в оставшихся матчах максимум и взять 12 очков. Завтра будет непростая игра, но мы хотим добиться результата в нем", — добавил Кларк.