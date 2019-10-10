Украина бурлит после решения властей подписать формулу Штайнмайера об урегулировании в Донбассе. Националисты обвиняют президента Владимира Зеленского в сдаче интересов страны и угрожают свергнуть главу государства. На этом фоне всерьез заговорили о сменщике не оправдавшего надежд Зеленского.
Украина бурлит после решения властей подписать "формулу Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Националисты обвиняют президента Владимира Зеленского в сдаче интересов страны и угрожают свергнуть главу государства. На этом фоне всерьез заговорили о сменщике не оправдавшего надежд Зеленского.
Из-за выполнения "формулы Штайнмайера" на Украине
разразится острый политический кризис, что приведет к капитуляции президента
перед радикалами и стоящими за ними олигархами. Об этом в эфире канала
PolitWera заявил журналист Владимир Синельников.
Он считает, что Зеленский решился подписать "формулу
Штайнмайера" из-за президента США Дональда Трампа, который призвал Киев
договориться с Москвой. Но в ситуацию вмешались оппоненты главы Белого дома из
Демократической партии.
Ситуацию усугубляет возможное расследование коррупции
бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Трамп
просит начать расследование, в ответ демократы запустили процедуру
импичмента главы государства.
Протесты на Украине – один из элементов борьбы Демпартии
против Трампа, полагает Синельников. "В результате мы получили то, что
имеем: фактически срыв "формулы Штайнмайера" и то, что Зеленский в
достаточно неприглядном виде должен будет очень скоро капитулировать", -
отметил журналист.
Провал мирного урегулирования приведет к прекращению
политической и финансовой помощи от МВФ, полагает Синельников. Это приведет к
резкому ухудшению социально-экономической ситуации в стране. В результате в
стране может установиться военная диктатура во главе с главой МВД Арсеном
Аваковым, полагает журналист.
На его взгляд, такое положение вещей выгодно для Донбасса.
Это позволит региону окончательно разорвать связи с Украиной, провозгласить
независимость и продолжить сближение с Россией, полагает Синельников.
Напомним, 7 октября националисты сорвали разведение войск в
населенных пунктах . Отвод вооружений был одним из условий
политического урегулирования. Предполагалось, что после этого в Донбассе
пройдут местные выборы, а затем Киев предоставит региону широкую автономию.