Украина бурлит после решения властей подписать формулу Штайнмайера об урегулировании в Донбассе. Националисты обвиняют президента Владимира Зеленского в сдаче интересов страны и угрожают свергнуть главу государства. На этом фоне всерьез заговорили о сменщике не оправдавшего надежд Зеленского.

Украина бурлит после решения властей подписать "формулу Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Националисты обвиняют президента Владимира Зеленского в сдаче интересов страны и угрожают свергнуть главу государства. На этом фоне всерьез заговорили о сменщике не оправдавшего надежд Зеленского.Из-за выполнения "формулы Штайнмайера" на Украинеразразится острый политический кризис, что приведет к капитуляции президентаперед радикалами и стоящими за ними олигархами. Об этом в эфире каналаPolitWera заявил журналист Владимир Синельников.Он считает, что Зеленский решился подписать "формулуШтайнмайера" из-за президента США Дональда Трампа, который призвал Киевдоговориться с Москвой. Но в ситуацию вмешались оппоненты главы Белого дома изДемократической партии.Ситуацию усугубляет возможное расследование коррупциибывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Трамппросит начать расследование, в ответ демократы запустили процедуруимпичмента главы государства.Протесты на Украине – один из элементов борьбы Демпартиипротив Трампа, полагает Синельников. "В результате мы получили то, чтоимеем: фактически срыв "формулы Штайнмайера" и то, что Зеленский вдостаточно неприглядном виде должен будет очень скоро капитулировать", -отметил журналист.Провал мирного урегулирования приведет к прекращениюполитической и финансовой помощи от МВФ, полагает Синельников. Это приведет крезкому ухудшению социально-экономической ситуации в стране. В результате встране может установиться военная диктатура во главе с главой МВД АрсеномАваковым, полагает журналист.На его взгляд, такое положение вещей выгодно для Донбасса.Это позволит региону окончательно разорвать связи с Украиной, провозгласитьнезависимость и продолжить сближение с Россией, полагает Синельников.Напомним, 7 октября националисты сорвали разведение войск внаселенных пунктах . Отвод вооружений был одним из условийполитического урегулирования. Предполагалось, что после этого в Донбассепройдут местные выборы, а затем Киев предоставит региону широкую автономию.