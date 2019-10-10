Вокалиста приняла участие в съемках юмористического шоу.
Елена Темникова получила разряд электричества в качестве наказания за ошибку.
Вокалиста приняла участие в съемках юмористического шоу.
Елена Темникова получила разряд электричества в качестве наказания за ошибку.
Певица появилась в новом выпуске юмористической программы "Студия
СОЮЗ" на ТНТ. В рамках проекта, Елена Темникова участвовала в игре под
названием "Повторение".
Артистке необходимо было на слух запомнить несложное
четверостишие, а после повторить его. Если Темникова ошиблась, то получала удар
током от
браслетов
размещенных на ее запястьях. Одна промашка – один разряд.
Елене пришлось непросто. Артистке пытался помочь ведущий шоу
Артем Муратов, но сделал только хуже. Вокалистке стало сложнее выполнять
задание.
Отметим, что не единственная, кому выпала
эта нелегкая доля. Вместе с ней в шоу участвовал резидент Comedy Club Демис
Карибидис. Артист выразил надежду, что благодаря электричеству рост волос на
его голове улучшится.
Напомним, на днях вернулась с курорта. Звезда
вместе с дочерью и супругом отдыхала, а побережье Абу-Даби. Артистка и ее четырехлетняя
дочь Александра много времени проводили на пляже. Там же супруг вокалистки руководитель
IT-компании Дмитрий Сергеев отпраздновал день рождения.