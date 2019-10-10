Вокалиста приняла участие в съемках юмористического шоу. Елена Темникова получила разряд электричества в качестве наказания за ошибку.

Вокалиста приняла участие в съемках юмористического шоу.Елена Темникова получила разряд электричества в качестве наказания за ошибку.Певица появилась в новом выпуске юмористической программы "СтудияСОЮЗ" на ТНТ. В рамках проекта, Елена Темникова участвовала в игре подназванием "Повторение".Артистке необходимо было на слух запомнить несложноечетверостишие, а после повторить его. Если Темникова ошиблась, то получала удартоком отбраслетовразмещенных на ее запястьях. Одна промашка – один разряд.Елене пришлось непросто. Артистке пытался помочь ведущий шоуАртем Муратов, но сделал только хуже. Вокалистке стало сложнее выполнятьзадание.Отметим, что не единственная, кому выпалаэта нелегкая доля. Вместе с ней в шоу участвовал резидент Comedy Club ДемисКарибидис. Артист выразил надежду, что благодаря электричеству рост волос наего голове улучшится.Напомним, на днях вернулась с курорта. Звездавместе с дочерью и супругом отдыхала, а побережье Абу-Даби. Артистка и ее четырехлетняядочь Александра много времени проводили на пляже. Там же супруг вокалистки руководительIT-компании Дмитрий Сергеев отпраздновал день рождения.