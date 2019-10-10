Артистка разоткровенничалась
на тему личной жизни. Любовь Толкалина впервые рассказала об отношениях с телеведущим
Джоном Уорреном.
Артистка разоткровенничалась
на тему личной жизни. Любовь Толкалина впервые рассказала об отношениях с телеведущим
Джоном Уорреном.
Джон Уоррен не раз делился с прессой о том,
что его любимая женщина – Любовь Толкалина. Актриса же хранила об этом
молчание, уходя от прямых вопросов. Теперь же она решила расставить все точки
над i по поводу якобы имеющего место романа между ней и ведущим
шоу "Поедем поедим!" на НТВ.
Любовь Толкалина вне себя из-за того, что
мужчина делится с журналистами своими чувствами. "Именно то, что Уоррен без
моего на то согласия стал очень активно общаться с прессой, и заставило меня
пресечь с ним любые отношения. Я не понимаю, какие цели может преследовать
взрослый мужчина, рассказывая о своей несчастной любви всему миру", – цитирует
звезду театра и кино
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