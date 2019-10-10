Артистка разоткровенничалась на тему личной жизни. Любовь Толкалина впервые рассказала об отношениях с телеведущим Джоном Уорреном.

Артистка разоткровенничаласьна тему личной жизни. Любовь Толкалина впервые рассказала об отношениях с телеведущимДжоном Уорреном.Джон Уоррен не раз делился с прессой о том,что его любимая женщина – Любовь Толкалина. Актриса же хранила об этоммолчание, уходя от прямых вопросов. Теперь же она решила расставить все точкинад i по поводу якобы имеющего место романа между ней и ведущимшоу "Поедем поедим!" на НТВ.Любовь Толкалина вне себя из-за того, чтомужчина делится с журналистами своими чувствами. "Именно то, что Уоррен безмоего на то согласия стал очень активно общаться с прессой, и заставило меняпресечь с ним любые отношения. Я не понимаю, какие цели может преследоватьвзрослый мужчина, рассказывая о своей несчастной любви всему миру", – цитируетзвезду театра и киноМатериал дополняется