Президент США Дональд Трамп озвучил свои требования к представителям Демократической партии. Только в случае их выполнения политик согласится сотрудничать со своими обвинителями в рамках процедуры своего импичмента.

Президент США Дональд Трамп озвучил свои требования к представителям Демократической партии. Только в случае их выполнения политик согласится сотрудничать со своими обвинителями в рамках процедуры своего импичмента.Потенциальный импичмент Дональда Трампа остается одной из самых горячих и обсуждаемых тем в США. Несмотря на то, что политику удалось играючи разбить все доводы желающих отправить его в досрочную отставку, саму процедуру это, судя по всему, не остановило. Более того, принять в ней участие приглашают и самого американского лидера.Дональд Трамп подчеркнул, что Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе США в рамках процедуры импичмента только в том случае, если получит равные с ними права в этом процессе. "Если они голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять, – это сумасшедшие вещи. Это очень несправедливая ситуация", – цитирует президента США.Ранее Белый дом жаловался, что представители Демократической партиив палате представителей конгресса США не дают республиканцам принимать участие в расследовании, ведущегося в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. При этом спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивает, что если Белый дом откажется давать показания, то это будет воспринято как попытка воспрепятствования расследованию.Материал дополняется.