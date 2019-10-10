В среду, 9 октября, президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае, если турецкие военные будут истреблять курдов на севере Сирии, он будет готов принять радикальные – вплоть до уничтожения - меры в отношении экономики Турции.

В среду, 9 октября, президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае, если турецкие военные будут истреблять курдов на севере Сирии, он будет готов принять радикальные – вплоть до уничтожения — меры в отношении экономики Турции.Глава американской администрации заявил в Белом доме: "Если это произойдет, то я уничтожу его [президента Турции] экономику". Одновременно Дональд Трамп выразил надежду, что Анкара будет действовать на севере Сирии рационально, заметив, что он в курсе исторически сложных отношений между Турцией и курдами, передает "Интерфакс".Также президент США сообщил, что Соединенные Штаты вывели всех своих военнослужащих из зоны проведения Турцией операции на северо-востоке Сирии, а также вывозят оттуда некоторых "наиболее опасных" из захваченных ранее боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщает ТАСС.Как сообщалось , Вооруженные силы Турции приступили к военной операции в приграничных районах на северо-востоке Сирии, главная цель которой — очистить эту территорию от бойцов курдских военизированных формирований.