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<a href="https://33live.ru/novosti/10-10-2019-umirayushhuyu-zavorotnyuk-ocenili-v-800-tysyach-rublej.html" target="_blank">Умирающую Заворотнюк оценили в 800 тысяч рублей</a> - Человек, назвавший себя сотрудником больницы, в которой якобы сейчас находится Анастасия Заворотнюк, сделал предложение СМИ. Он готов предоставить интервью со звездой сериала Моя прекрасная няня, но только за весьма кругленькую сумму.