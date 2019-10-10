Остановочные павильоны во Владимире оснащают электронными информационными табло.

На них можно увидеть, когда подъедет нужный автобус или троллейбус, а ещё точное время, дату и температуру воздуха.Первая электронная конструкция, сообщающая график прибытия городского общественного транспорта поминутно, появилась на остановке «Золотые ворота» на Театральной площади со стороны драмтеатра. Владимирцы и гости города восприняли нововведение с радостью.«Очень удобно, когда ждёшь нужный автобус и видишь, через сколько минут он подъедет к остановке. Особенно это важно, когда холодает.. Мало кому хочется мёрзнуть, поджидая транспорт, а тут точно знаешь, сколько придётся ждать, чтобы уехать в нужную точку города», - говорит жительница Владимира Наталья.Кроме интервалов движения, электронное табло показывает дату, актуальное время и температуру воздуха. Вечером данные видно не хуже, чем днём - они подсвечиваются и отлично просматриваются даже издалека.«Во Владимире реализуют проект по созданию «умных» остановок общественного транспорта, максимально удобных и функциональных для жителей. Городской бюджет не тратит деньги, чтобы установить эти табло. Эти работы выполняет за свой счёт компания, которая обслуживает большую часть городских остановочных павильонов», - говорит официальный представитель мэрии Игорь ЕфремовЭто не первый эксперимент по созданию в областном центре «умных» остановок - год назад павильон у ДК Молодёжи, через дорогу от дома № 21 по улице Усти-на-Лабе, оборудовали системой подогрева в холодное время года, а в этом году некоторые остановки оснастили оборудованием для подзарядки мобильных устройств.Всего в этом году электронными информационными табло, как сообщили в администрации города, оборудуют 25 остановок. Конструкции появятся на площади Победы, по улице Красноармейская, на Гастелло, Проспекте Ленина, у остановок «Золотые ворота», у Соборной площади,площади Фрунзе, около Центрального парка, на Всполье, у Детской больницы. Помимо этого, информационными электронными табло оснастят остановки у парка «Добросельский», гостиницы «Владимир», Садовой площади, площади Ленина, в Коммунаре в районе дома № 1 по Судогодскому шоссе.