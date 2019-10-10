Работы обошлись в 86 млн рублей

В Александрове завершили реабилитацию реки Серая, длившуюся почти 5 лет. По информации администрации Владимирской области, там почистили русло реки, укрепили берега, а также благоустроили прибрежные зоны.С 2015 года очищено 7,5 км городской реки. Работы по реабилитации реки обошлись более чем в 86 млн.В скором времени Администрация Владимирской области планирует очистить реку Унжа в Меленках и Колпь в Красной Горбатке. После этого начнётся планирование реанимации Лыбеди.