В четверг, 10 октября, военно-транспортный самолет Ан-12 совершил незапланированное приземление в аэропорту Екатеринбурга. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стало ..

В четверг, 10 октября, военно-транспортный самолет Ан-12 совершил незапланированное приземление в аэропорту Екатеринбурга. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стало повреждение шасси, сообщает .В тот момент на борту находились 20 человек. В результате инцидента никто не пострадал. Работа аэропорта Екатеринбурга приостановлена. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, передает телеканал "".