Бывший клуб имени Ленина через прогнившую старую крышу постоянно заливало дождем. Сейчас здесь идет полномасштабный ремонт.

90 лет - без капремонта! Главный очаг культуры Гусь-Хрустального - бывший клуб имени Ленина - через прогнившую старую крышу постоянно заливало дождем. Сейчас здесь идет полномасштабный ремонт. Старый шифер поменяют на покрытие из профлиста. Особенно важно, что и стропила, и грозившее провалиться деревянное потолочное перекрытие - тоже полностью заменят.Валентина Кустарова, председатель комитета по культуре администрации г.Гусь-Хрустальный: "И в зрительном зале наблюдались протечки, и именно протечки были над сценой - именно над самой сценой. То есть зал мы вынуждены были закрыть из-за того, что мы просто-напросто не могли проводить там городские мероприятия."Появившаяся в соцсетях и некоторых СМИ информация о том, что ремонтные работы, якобы, ведутся неправильно, и что поэтому помещения клуба промокли насквозь - очень взволновала горожан. В деталях вникнув в ситуацию, мы убедились - реконструкция идет в максимально щадящем режиме. Объект непростой, не скрывают строители. Чтобы заменить балки длиной свыше 8 метров, необходимо вскрывать крышу на участках большой площади. Защитить такой проем от частых в этом году дождей (как сейчас это делается при ремонте пятиэтажек) просто технически нереально. Ущерб от непогоды - на данный момент, два десятка потолочных плиток в фойе первого этажа - подрядчик обязался ликвидировать за свой счет.Александр Мекеня, директор фирмы-подрядчика: "Мы пришли сюда не с целью затопить, протопить что-то - вот это здание. Или сделать какую-то халтурную работу. Мы пришли, чтобы нам стыдно не было, после того как мы уйдем отсюда.Чтоб нам не было стыдно. Да, мы готовы потратить какую-то часть средств - своих."Ход работ находится под постоянным контролем главы администрации Гусь-Хрустального Алексея Соколова. Он хорошо знаком с состоянием клуба до ремонта, и убежден, что размер обычных в ходе большого ремонта рабочих проблем был в соцсетях сильно преувеличен.Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустальный: "Мы морально были готовы к тому, что придется столкнуться с трудностями. Крыша старая, крыша большая, крыша сложная. Мы с вами также видели - вот эти балки длиной по 8 с лишим метров. Которые частично как-то снять, заменить только кусочек один, или там часть только одну заменить - это невозможно... Или мы делаем ремонт и боремся с теми сложностями, которые у нас возникают в ходе ремонта. Или мы не делаем ничего - и тогда на этом здании через несколько лет можно было поставить крест."Несмотря на сложные погодные условия, сейчас ремонт идет в рамках графика. Начатые в июле работы должны быть завершены уже к декабрю. И тогда - уже с надежной защитой от непогоды - можно будет заниматься обновлением клубных интерьеров и оборудования.Михаил Язынин, Максим Котов, "Вести"- Владимир".