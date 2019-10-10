Оставленный отпечаток пальца на окне кемеровского кафе помог полицейским поймать ночного вора. Изначально о краже заявил владелец одного из городских кафе. Предприниматель сообщил, что в ..

Оставленный отпечаток пальца на окне кемеровского кафе помог полицейским поймать ночного вора. Изначально о краже заявил владелец одного из городских кафе.Предприниматель сообщил, что в заведение через окно проник неизвестный. По данным , злоумышленник похитил из подсобки электроинструменты на сумму в 20 000 рублей. При это преступник оставил отпечаток пальца, который в последствии помог установить его личность. В отношении рецидивиста заведено уголовное дело.