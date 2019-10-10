В Коми местный житель жестоко избил фельдшера скорой помощи. Правонарушителя приговорили к 10 месяцам лишения свободы, сообщает . Инцидент произошел в начале июня. Мужчина выпил много ..

В Коми местный житель жестоко избил фельдшера скорой помощи. Правонарушителя приговорили к 10 месяцам лишения свободы, сообщает .Инцидент произошел в начале июня. Мужчина выпил много спиртного и потерял сознание на улице. Прохожие незамедлительно вызвали врачей. В салоне машины скорой помощи очнувшийся мужчина несколько раз ударил по лицу врача, которая обрабатывала ему царапины.