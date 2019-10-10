23-летний житель Гусь-Хрустального «позаимствовал» транспортное средство, чтобы доехать до магазина.

23-летний житель Гусь-Хрустального «позаимствовал» транспортное средство у строительной компании, чтобы доехать до магазина. Обвиняемый был пьян, но угонял осознанно, зная, где автобус припаркован и дождавшись, когда водитель уйдет. Но, до магазина так и не доехал – заглох по дороге. Бросив автобус на месте поломки, угонщик скрылся.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Владимирской области