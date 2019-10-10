В Крыму задержали гражданина России, который планировал теракт в одном из административных зданий на территории полуострова. Подозреваемый является членом украинских экстремистких ..

В Крыму задержали гражданина России, который планировал теракт в одном из административных зданий на территории полуострова. Подозреваемый является членом украинских экстремистких организаций, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.При обыске в гараже у мужчины силовики обнаружили бутылки с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство, а также компоненты и инструменты для изготовления взрывчатки. Фамилия и имя задержанного не раскрываются, передает телеканал "".В отношении экстремиста возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта и незаконном изготовлении оружия. Ведется расследование.