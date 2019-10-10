Столичное управление ЗАГС опубликовало список наиболее популярных имен, которые давали родители новорожденным в 2019 году. Об этом сообщает со ссылкой на портал мэра и правительства ..

Столичное управление ЗАГС опубликовало список наиболее популярных имен, которые давали родители новорожденным в 2019 году. Об этом сообщает " со ссылкой на портал мэра и правительства города.Самыми востребованными мужскими именами стали Иван, Максим, Михаил, Дмитрий, Даниил, Марк, Артем, Лев и Матвей, женскими – Мария, Александра, Анастасия, Анна, Алиса, Виктория, Елизавета, Ева и Полина.В списке редких имен, которые давали мальчикам, оказались Ричард Лев, Цезарь, Александр Поль, Огнеслав, Добрыня и Хабиб. Для девочек же выбирали такие имена, как Ефросинья, Есения, Лукерия и Феофания.