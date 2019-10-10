Мошенница, укравшая 6 млн долларов, стала бизнес-коучем. Три года назад россиянку судили за хищение целой кучи денег – у своего же начальника. Она вывела деньги в иностранные офшоры, а когда ..

Мошенница, укравшая 6 млн долларов, стала бизнес-коучем. Три года назад россиянку судили за хищение целой кучи денег – у своего же начальника.Она вывела деньги в иностранные офшоры, а когда шеф опомнился – скрыласьх. Три месяца она пряталась в Литве, но ее-таки поймали и отправили в Москву. Женщину приговорили к трем годам колонии, но из-за рождения ребенка ее не заключили под стражу. Как только ребенку стукнет 14, осужденная отправится на нары. Пока что злоумышленница осваивает инста-бизнес. Она обучает фолловеров финансам и настоящему успеху, пишет "телеграм"-канал Mash.