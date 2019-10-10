В эфире одесского телеканала Глас глава комитета Верховной рады по иностранным делам, депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа Богдан Яременко рассказал о попытках Киева выставить Москву в качестве участника конфликта в Донбассе. Конечной целью подобных шагов является желание подставить президента России Владимира Путина.

В эфире одесского телеканала "Глас" глава комитета Верховной рады по иностранным делам, депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко рассказал о попытках Киева выставить Москву в качестве участника конфликта в Донбассе. Конечной целью подобных шагов является желание подставить президента России Владимира Путина.Богдан Яременко рассказал о том, почему украинские власти вспоминают о России каждый раз когда дело доходит до любых взаимодействий с Донбассом. "Президент Зеленский пытается сделать так, чтобы президент Путин нес личную ответственность на пути к проведению саммита в нормандском формате, и за его результаты", – цитирует издание "Политнавигатор" народного избранника.При этом стоит учесть, что на протяжении нескольких лет Украина откровенно и не таясь саботировала выполнение минских соглашений. И даже сейчас, когда Киев поставил свою подпись под "формулой Штайнмайера", заметная часть украинского общества видит в мирном процессе предательство национальных интересов и готова бороться за продолжение войны.В связи с этим слова украинского депутата о попытке возложить ответственность за итоги переговоров в нормандском формате на президента России Владимира Путина выглядят как откровенная провокация. Судя по словам Яременко, не остановится Украина и перед прямым подлогом."Но главное в этой ситуации – для того, чтобы Украина имела понимание и поддержку мира, чтобы никто не сомневался – Украина хочет мира, а Россия его не дает. Эту задачу, как мне кажется, сегодня мы исполняем", – подчеркнул член партии Владимира Зеленского "Слуга народа".Материал дополняется.