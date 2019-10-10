В Санкт-Петербурге пожилая женщина столкнулась с мошенниками. У 92-летней местной жительницы похитили крупную сумму денег.
Как сообщила пенсионерка, накануне ее навестила женщина, которая ..
В Санкт-Петербурге пожилая женщина столкнулась с мошенниками. У 92-летней местной жительницы похитили крупную сумму денег.
Как сообщила пенсионерка, накануне ее навестила женщина, которая представилась сотрудницей собеса. После ухода гостьи местная жительница обнаружила пропажу 130 тысяч рублей, передает .
Потерпевшая написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".