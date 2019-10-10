В Санкт-Петербурге пожилая женщина столкнулась с мошенниками. У 92-летней местной жительницы похитили крупную сумму денег. Как сообщила пенсионерка, накануне ее навестила женщина, которая ..

В Санкт-Петербурге пожилая женщина столкнулась с мошенниками. У 92-летней местной жительницы похитили крупную сумму денег.Как сообщила пенсионерка, накануне ее навестила женщина, которая представилась сотрудницей собеса. После ухода гостьи местная жительница обнаружила пропажу 130 тысяч рублей, передает .Потерпевшая написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".