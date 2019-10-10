В августе 2020 года впервые в России в Ленинградской области состоится чемпионат мира по пахоте с участием аграриев из 37 стран. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

В августе 2020 года впервые в России в Ленинградской области состоится чемпионат мира по пахоте с участием аграриев из 37 стран. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона, передает ТАСС.В ходе осмотра стенда Ленинградской области на выставке "Золотая осень" на ВДНХ в Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что планирует посетить данное мероприятие.Чемпионат мира по пахоте пройдет с 1 по 10 августа 2020 года на полях племенного завода "Приневское" во Всеволожском районе. Заявку региона одобрила Всемирная пахотная организация. В числе 37 стран, заявивших об участии, Канада, США, Австралия.