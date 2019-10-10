В Исаакиевском соборе прошла презентация книги реставратора, искусствоведа, публициста Саввы Ямщикова. Благодаря ему были восстановлены десятки памятников архитектуры.

В Исаакиевском соборе прошла презентация книги реставратора, искусствоведа, публициста Саввы Ямщикова. Благодаря ему были восстановлены десятки памятников архитектуры.Именно он открыл жанр русского провинциального портрета XVIII-XIХ веков, возродил к жизни имена забытых русских художников и иконописцев. А еще был консультантом Тарковского на съемках фильма "Андрей Рублёв".В октябре Савелию Ямщикову исполнился бы 81 год, напоминает телеканал "Россия 24". Спустя 10 лет мемуары решила опубликовать супруга Валентина Ганибалова. В книге автор вспоминает свое детство и юность.