Прокуратура американского штата Вирджиния арестовала бывшего сотрудника разведывательного управления Министерства обороны США Генри Фреза. Он обвиняется в передаче секретной информации журналистам.

Прокуратура американского штата Вирджиния арестовала бывшего сотрудника разведывательного управления Министерства обороны США Генри Фреза. Он обвиняется в передаче секретной информации журналистам.По данным ведомства, 30-летний Генри Фрез дважды передавал журналистам засекреченные материалы, которые связаны с национальной безопасностью США. Как сообщает The Hill, ссылаясь на заявление американского Министерства юстиции, сотрудник разведывательного управления предположительно состоял в романтических отношениях с одним из журналистов.В обвинительном заявлении отмечается, что ФБР перехватывало телефонные разговоры Фреза, а также имело доступ к его личной переписке с сотрудниками СМИ в социальной сети Twitter.Если Генри Фреза признают виновным, максимальный срок наказания, который грозит ему, составит 20 лет тюрьмы. При этом Министерство юстиции Штатов отмечает, что не будет придавать огласке данные о журналистах и СМИ, с которыми сотрудничал обвиняемый.