Прокурорская проверка выявила несоответствие санитарным нормам питьевой воды в ряде населенных пунктов

Суздальская межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием изменить качество питьевой воды в ряде населённых пунктов. Иск подан в адрес администрации района и муниципального предприятия "Суздальские коммунальные системы".В ходе прокурорской проверки было установлено, что качество питьевой воды в п.Красногвардейский, с.Новоалександрово, д.Масленка, с.Борисовское, п.Садовый, с.Черниж не соответствует санитарным нормам. Прокуроры требуют обязать в течение года со дня вступления решения суда в законную силу наладить снабжение жителей этих населённых пунктов водой, которая отвечает всем требованиям."Радио России-Владимир"