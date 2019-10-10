Исторический памятник местного значения, дом купца Демидова, постройки конца 19 века, еще недавно находился в аварийном состоянии.

Исторический памятник местного значения, дом купца Демидова, постройки конца 19 века, еще недавно находился в аварийном состоянии. Предыдущий ремонт здесь проводился в 2005-м. В 2011 году было оформлено охранное свидетельство и спустя почти 8 лет начались работы. Предстоит реставрация фасадов, замена окон и капремонт помещений. Заменят крышу, системы водоснабжения, канализации и отопления. Общий обьем финансирования - 11 миллионов рублей. Завершить работы планируют к концу года. Отметим, скорая продолжает работать в этом здании. Ее специалисты говорят: готовы потерпеть ради будущей красоты. А на качестве медицинских услуг временные неудобства не скажутся.Татьяна Устинова, главврач ССМП, г. Вязники: "Выполнена проекто-сметная документация, выполняла ее ивановская фирма АО "Архстиль". Они прошли все требуемые для этого экспертизы в том числе, очень важную историко-архивную и государственную экспертизу сметы, которую они подготовили."