Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента. Политик займет пост министра по интеграции и макроэкономике
в Евразийской экономической комиссии, передает ..
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента. Политик займет пост министра по интеграции и макроэкономике
в Евразийской экономической комиссии, передает "".
Напомним, Сергей Глазьев стал видной политической фигурой в 1990-х годах. При правительстве Виктора Черномырдина он был министром внешних экономических связей.