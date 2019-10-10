Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента. Политик займет пост министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии, передает ..

Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента. Политик займет пост министра по интеграции и макроэкономикев Евразийской экономической комиссии, передает "".Напомним, Сергей Глазьев стал видной политической фигурой в 1990-х годах. При правительстве Виктора Черномырдина он был министром внешних экономических связей.