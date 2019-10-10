Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва им. Н.Толкачева Анастасия Агафонова в составе сборной поднялась на пьедестал почета Чемпионата мира по спортивной гимнастике.

Очередной успех спортивной школы олимпийского резерва имени Николая Толкачева. Ее воспитанница Анастасия Агафонова в составе сборной поднялась на пьедестал почета Чемпионата мира по спортивной гимнастике. Он прошел в Штутгарте.Напомним, команда, показавшая по итогам квалификации третий результат, в решающий день соревнований заняла итоговое второе место. Победу в финале командного первенства одержали гимнастки из США. Бронза - у итальянок.