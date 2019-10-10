Женщине выплатят 64 тысячи рублей

Октябрьский районный суд города Владимира взыскал с застройщика, не выдавшего квартиру дольщице, 64 тысячи рублей, сообщают в прокуратуре по Владимирской области.Установлено, что женщина, одна воспитывающая детей, один из которых инвалид, вложила средства материнского капитала в долевое строительство. Согласно договору, она должна была получить ключи от квартиры не позднее 31 декабря 2018 года. Однако застройщик не успел вовремя исполнить обязательства.После обращения в прокуратуру на строительную компанию было составлено исковое заявление о взыскании штрафа и компенсации морального вреда. Приговором суда застройщик обязан будет выплатить потерпевшей 64 тысячи рублей.