Следствие постановило, что он был вменяем в момент погони

Во Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Волгограда, устроившего погоню от полицейских, остановивших его лишь с помощью «живого щита» из машин гражданских. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, сообщают в СледКоме по Владимирской области.Напомним, 9 февраля на ФАД М-7 в районе поста ДПС недалеко от Юрьевца сотрудники ГИБДД выстроили «живой щит» из машин владимирцев, чтобы остановить гнавшего из Коврова на высокой скорости, минуя светофоры и другие машины, водителя «Шкода Рапид».Видео происшествия быстро разлетелось по соцсетям, тем самым вызвав большой резонанс и осуждение действий полицейских народом. По словам сотрудников ГИБДД, им ничего не оставалось, кроме как пытаться ловить нарушителя с помощью машин гражданских.Замедлив его на какое-то время, сотрудник ДПС попытался перегородить ему проезд, встав перед машиной, однако гонщика это не остановило. Он резко тронулся вперёд, сбив полицейского.Позднее обвиняемый признался, что был в плохом настроении, нарушил несколько правил дорожного движения, а затем пытался скрыться от наказания. Эксперты постановили, что в момент погони обвиняемый был совершенно адекватен и отдавал отчёт своим действиям.Уголовное дело будет направлено в суд. Стоит также отметить, что после инцидента СледКом также проверял действия сотрудников ГИБДД, которые могли навредить гражданам. Однако в действиях полицейских превышения должностных обязанностей не обнаружили. В возбуждении уголовного дела отказано.