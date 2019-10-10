Крупных туроператоров России пригласили в информационный тур по медицинским и оздоровительным учреждениям области.

Крупных туроператоров России пригласили в информационный тур по медицинским и оздоровительным учреждениям области. Гости побывают в «Санатории им. Абельмана», Первом клиническом медицинском центре Коврова. Во Владимире запланированы посещения клиники «МедЭксперт», областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, региональный сосудистый центр.завершениедвухдневноготурапройдёткруглыйстолповопросамразвитиямедицинскогооздоровительноготуризма"Радио России-Владимир"