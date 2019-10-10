Это видео в сеть выложили жители Коврова. Оно датировано вчерашним днем. "Герой" у 23 школы. Чудом удалось избежать трагедии.

Это видео в сеть выложили жители Коврова. Оно датировано вчерашним днем. "Герой" у 23 школы. Чудом удалось избежать трагедии. Так назвали видео пользователи. Видно, как лихач летит на красный, по пешеходному переходу, при этом пересекает двойную сплошную. В это время по "зебре" уже начали переходить люди. Водитель буквально пролетел в нескольких сантиметрах от молодого человека. В комментариях пользователи указывают на марку машины и ее возможного владельца. И просят сотрудников ГИБДД обратить внимание на это видео во избежание возможных трагедий.Екатерина Гусева